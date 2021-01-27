2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Gece boyunca sürdürülen yol açma çalışması Gündüz devam eden yol açma çalışması Şantiye Şefi Osman Gönder ile röportaj Aladana köy muhtarı Medeni Göl ile röportaj Köy sakinlerinden Reşit İnan ile röportaj BİTLİS – Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4...