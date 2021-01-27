2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi

27.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:47

Gece boyunca sürdürülen yol açma çalışması Gündüz devam eden yol açma çalışması Şantiye Şefi Osman Gönder ile röportaj Aladana köy muhtarı Medeni Göl ile röportaj Köy sakinlerinden Reşit İnan ile röportaj BİTLİS – Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4...

Gece boyunca sürdürülen yol açma çalışması

Gündüz devam eden yol açma çalışması

Şantiye Şefi Osman Gönder ile röportaj

Aladana köy muhtarı Medeni Göl ile röportaj

Köy sakinlerinden Reşit İnan ile röportaj BİTLİSBitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreyi bulduğu bölgede kapanan yolları açmak için büyük mücadele veriyor.

2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi
2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi
2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi
2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Ali Şansalan Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Bağcılar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 bin 500 rakımlı köyde karla mücadele ekiplerinin zorlu kış mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:48:05. #1.14#
title