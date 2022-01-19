Zincir marketlerin zam yazışmaları ortaya çıktı: Abi bu ne şaka mısınız, fiyatı neden geri çektiniz?

Rekabet Kurumu, 5 zincir markete ve 1 tedarikçi firmaya kestiği 2.7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda organize şekilde yapılan zam yazışmaları yer aldı. 5 zincir marketin ve tedarikçi firmanın fiyat artırmak için birlikte hareket ettiği görülürken, yazışmalarda "Abi bu ne şaka mısınız, fiyatı neden geri çektiniz?" gibi birbirlerine sordukları ortaya çıktı. Ayrıca tedarikçinin de zam yapmayan marketleri uyardığı görülüyor.

Beş zincir marketle bir tedarikçi firmaya kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararı belli oldu. Rekabet Kurumu'nun sitesinde yayınlanan kararda 5 zincir marketin tedarikçilerle beraber hareket ettikleri WhatsApp ve mail yazışmalarına da yansıdı.

"ORGANİZE OLALIM"

WhatsApp grubunda yağ tedarikçisi bir firmanın çalışanı bir market yöneticisine "Cuma gününe organize oluyoruz biz fiyat geçişinde. Sen (….) market ve öbür tarafları organize eder misin? Cuma rafa yansıyacak" diyerek yazıyor. "Tamamdır" cevabı alan tedarikçi piyasaya devamlı müdahale ediyor.

WhatsApp yazışmalarında 5 litrelik ayçiçek yağının reyonda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üstüne zincir market çalışanı "Güzel abi piyasa yükselirse problem yok. Bu arada raf fiyatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor" ifadesini kullanıyor.

"YÖNETİCİYE ONAYLATTIK SIKINTI ÇIKMAYACAK"

Bunun üstüne tedarikçi çalışanı "Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah mail göndereceğiz size" diyor. Market çalışanı ise "Okey salı günü itibarıyla geçmis oluruz" derken bu yazışmadan üç gün sonra başka bir market zincirini kastederek tedarikçiye "(…) market fiyatları geçmemiş" diyor. Tedarikçi ise bu mesaja atfen "1 lt var onu da geçecek merak etme" ifadesini kullanıyor.

Aynı yazışmanın devamında bu defa (…) marketteki etiket fiyatları paylaşılıyor ve başka bir marketteki 1 litre yağın rafta yarın 10.95 TL olacağı söylenerek "Yarın siz de geçin lütfen. Yöneticiye onaylattık. Sıkıntı çıkmayacak. Yardımını rica ediyorum kardeşim" deniyor.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR"

Yazışmalarda zaman zaman ortak fiyat ayarlamasında zaman zaman münakaşalar da meydana geliyor. Bir market zinciri çalışanı ile tedarikçi arasında geçen konuşma şu şekilde:

Market çalışanı: Fiyatı bozuyoruz. Geri geldiğimiz tutar fark.

Tedarikçi: Hayır sakın yapmayın. Çok sıkıntı olur. Acil 24.95 ikili fiyata çıkalım.

Market çalışanı: Sıkıntıyı yapan (…) market biz değiliz. Biz toplantıda net ifade ettik. Bu oyunda yokuz.

Tedarikçi: Ama dahil oluyorsunuz. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Onlar gel gel yapıyor siz oyuna giriyorsunuz. Yapmayın.

Market çalışanı: 11,95 yaptığında sorun yok. Biz eşit olmayacağız.

FİYAT YÜKSELTMEYENE UYARI

STRATEGY team grubuna iletilen Yudum Ayçiçek Yağı 4 Lt ürününün etiket fiyatının 35,50 TL olarak yer aldığı (….) market raf görseli iletilerek gruba şu şekilde yazılıyor:

Abi bu ne şaka mısınız siz ya niye fiyatı geri çektiniz. Bu ay 1 tane ürün sevk edeceğim, bilgine. Piyasadan haberin yok galiba. Sonra marjım düşük dersin… Sanal markette de kaldırmışın, senin geçmen gerekir. Adamlar geçti dediğim gün.

(….) Biz de yükselttik senin söylediğin fiyatlara geçmiştik. Onlar geçmeyince biz de geri çektik. Geçirirseniz biz de geçeriz. 38,90'a, 37,90 olmamış.

(…..) Nasıl geçmedi abi bakmıyor musun o günden beri. 0,40 kuruş düşük geçmişler yalnızca. Sen de o fiyatlara geç. Niye 35,90 yapıyorsun. Bir de sanaldan kaldırıyorsun. İşinize geldiği gibi. Siz bilirsiniz problem yok. İstersen 10 liraya satın stoklar bitince marj %5 düşünce o zaman bildiğini yaparsın eyvallah.

2.7 MİLYAR TL CEZA ALDILAR

Rekabet Kurumu, 29 Ekim 2021'de 5 perakende zincirine ve 1 tedarik firmasına 'fahiş fi yat' cezası vermişti. Kurum kararına göre BİM'e 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA'ya 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros'a 517 milyon 672 bin 762,75 lira, ŞOK Marketler'e 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası verildi. 5 markete verilen cezanın toplam 2 milyar 682 milyon 539 bin 593,7 lira olmuştu.

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