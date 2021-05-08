19 Mayıs Çanakkale Espor Gençlik Kupası duyuruldu!
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19 Mayıs Çanakkale Espor Gençlik Kupası duyuruldu!

19 Mayıs Çanakkale Espor Gençlik Kupası duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Valorant ve League of Legends severlere müjde!

Ülkemizin başarılı üniversitelerinden biri olan 19 Mayıs Çanakkale Espor Gençlik Kupası duyuruldu.

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan turnuvanın başlangıç tarihi ise 17 Mayıs olarak belirlendi. Turnuvada oynanacak oyunlar ise Valorant ve League of Legends olarak belirlendi. İsterseniz gelin birlikte turnuvanın detaylarına göz atalım.

Turnuva Talimatları

Katılımlar ilk başvuru yapan 16 takım ile sınırlıdır. Takımlar 5 oyuncu ve isteğe bağlı olarak 1 yedek olarak düzenlenecektir.

Son Başvuru Tarihi, 15 Mayıs 2021 Saat 17: 00 Cumartesi günü olup, takım kaptanları ile 16 Mayıs Pazar günü saat 18: 00'da üzerinden turnuva toplantısı gerçekleştirilecektir.

Karşılaşmalar iki aşama şeklinde yapılacaktır. İlk aşama 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü elemeler olarak bir maç (bo1) üzerinden ve 18 Mayıs günü yarı final-final karşılaşmaları üç maç (bo3) üzerinden gerçekleştirilecektir.

Turnuvada başarı gösteren ilk üç takım Çanakkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kupa ve madalya ile ödüllendirilecektir.

Müsabakalara katılacak her oyuncu () adresindeki 19 Mayıs doğru ve eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Eksik veya geçersiz bilgi verdiği tespit edilen oyuncu ve takımlar turnuvaya katılmaya hak kazanamazlar.

Müsabakalara katılan bütün takım ve oyuncular Riot Games turnuva genel kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılır. .

Turnuva Ödülleri

Birinci Takım : 19 Mayıs Çanakkale E-Spor Birincilik Kupası + Oyunculara Birincilik Madalyası

İkinci Takım   : 19 Mayıs Çanakkale E-Spor İkincilik Kupası + Oyunculara İkincilik Madalyası

Üçüncü Takım: 19 Mayıs Çanakkale E-Spor Üçüncülük Kupası + Oyunculara Üçüncülük Madalyası

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılacak tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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