19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenlendi. Kayseri'de Melikgazi Belediyesi'nin Köşk Mahallesi'nde oluşturduğu platformdan Karagöz ve Hacivat gösterisini izleyen vatandaşlar daha sonra ise Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden gelen ekibinin akrobasi gösterisini takip etti. Evlerini, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatan vatandaşlar saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Etkinlikte konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dini ve milli bayramların Türk milletinin ortak noktası olduğunu vurguladı. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da etkinlikte yer aldı. Kaynak: AA