19 Eylül Gaziler Günü
Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Anıt Alanı'nda program düzenlendi.
19.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:39
Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Anıt Alanı'nda program düzenlendi.
Anıt Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA