19 Eylül 2021 Gaziler Günü Anma Programı

19 Eylül 2021 Gaziler Günü Anma Programı19 EYLÜL 2021 GAZİLER GÜNÜ ANMA PROGRAMIAl Bayrağımızı; şerefim, namusum, her şeyim diyerek yere düşürmeden, Cumhuriyetimizi kanlarıyla ve canlarıyla kurarak bugünlere ulaştıran aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. A) ÇELENK SUNMA TÖRENİ: Tarih: 19 Eylül 2021 PazarSaat : 10. 00Etkinlikler : >Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunulması. (Çelenkler Yönetmeliği gereğince; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliği ile Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çelenk sunumu yapılacaktır. )>Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın Okunması. >Gazi Neşet Turhan'ın Günün Anlam ve Önemi ile İlgili Konuşması. B) PROTOKOL ZİYARETİ: Tarih: 19 Eylül 2021 PazarSaat : 10. 30>İskenderun Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine Ziyaret. >Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğine Ziyaret. >İskenderun Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneğine Ziyaret. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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