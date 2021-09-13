19 Eylül 2021 Gaziler Günü Anma Programı
19 Eylül 2021 Gaziler Günü Anma Programı19 EYLÜL 2021 GAZİLER GÜNÜ ANMA PROGRAMIAl Bayrağımızı; şerefim, namusum, her şeyim diyerek yere düşürmeden, Cumhuriyetimizi kanlarıyla ve canlarıyla kurarak bugünlere ulaştıran aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
19 Eylül 2021 Gaziler Günü Anma Programı19 EYLÜL 2021 GAZİLER GÜNÜ ANMA PROGRAMIAl Bayrağımızı; şerefim, namusum, her şeyim diyerek yere düşürmeden, Cumhuriyetimizi kanlarıyla ve canlarıyla kurarak bugünlere ulaştıran aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. A) ÇELENK SUNMA TÖRENİ: Tarih: 19 Eylül 2021 PazarSaat : 10. 00Etkinlikler : >Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunulması. (Çelenkler Yönetmeliği gereğince; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliği ile Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından çelenk sunumu yapılacaktır. )>Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın Okunması. >Gazi Neşet Turhan'ın Günün Anlam ve Önemi ile İlgili Konuşması. B) PROTOKOL ZİYARETİ: Tarih: 19 Eylül 2021 PazarSaat : 10. 30>İskenderun Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine Ziyaret. >Türkiye Muharip Gaziler Derneği İskenderun Temsilciliğine Ziyaret. >İskenderun Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneğine Ziyaret. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.