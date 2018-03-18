Yenişehir Belediyesince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.



Yenişehir Belediyesinin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde düzenlediği konferansın açılışında, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kum sanatı gösterisi yapıldı.

Gösteride kumla "Dün Çanakkale'de Bugün Afrin'de" yazılması salondakilere duygulu anlar yaşattı.

Yenişehir Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, konferansta yaptığı konuşmada, Türkler ve Kürtlerin asla birbirine düşman olmadığına ve birbirlerinin kardeşlik hukukunu çiğnemediklerine işaret ederek, "Bizi kırk senedir birbirimize düşürmeye çalıştılar Türkü, Kürdü, Alevisi, Sunnisine bu memlekette büyük badireler yaşattılar. Kanlarımızı akıttılar ama biz asla birbirimize düşman olmadık. Bugün sizlerle berabersek bu bunun en büyük ispatıdır." dedi.