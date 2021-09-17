17 YILDIR CİNAYETTEN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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17 YILDIR CİNAYETTEN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'de 17 yıldır cinayetten aranan R.Ç., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanıp, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MARDİN'de 17 yıldır cinayetten aranan R.Ç., Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalanıp, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu cinayetten 2004 yılından bu yana firari olarak aranan R.Ç.'nin Nur Mahallesindeki ikametine geleceği bilgisine ulaşıldı. JASAT ekiplerince takibe alınan R.Ç.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yakalanan R.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

17 YILDIR CİNAYETTEN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 17 YILDIR CİNAYETTEN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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