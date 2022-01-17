17 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 17 Ocak Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31707 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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17 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 17 Ocak Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31707 sayılı Resmi Gazete

17 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 17 Ocak Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31707 sayılı Resmi Gazete
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17 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 17 Ocak 2021 Pazartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 17 Ocak Pazartesi 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

–– Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/1879 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/10/2021 Tarihli ve 2018/30809 Başvuru Numaralı Kararı

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17 Ocak 2021 RESMİ GAZETE OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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17 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 17 Ocak 2021 Pazartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...

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