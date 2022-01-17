17 Ocak 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 17 Ocak Pazartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31707 sayılı Resmi Gazete

17 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 17 Ocak 2021 Pazartesi Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar...