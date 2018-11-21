160 Km Hızla Giden Motosiklette Şov Yapmak İsteyen Sürücünün, Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Zonguldak Ereğli'de motosikletinin önünü kaldırmak isterken dengesini kaybederek düşen sürücü, kazayı mucize eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı, arkadaşının kask kamerasına anbean yansıdı.

160 KM HIZLA GİDİYORDU

Motosikletli grup, Karamürsel'e doğru ilerliyordu. Hızı 160 kilometreye ulaştığında Suat K. motosikletinin önünü kaldırarak tek teker ilerlemek istedi. Ancak bir anda dengesini kaybetti. Suat K. taklalar atarak metrelerce sürüklendi. Motosikleti de yolda savruldu. Kaza anı arkasında ilerleyen arkadaşının kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞANS ESERİ HAYATTA KALDI

Suat K. şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Suat K., üzerindeki koruyucu elbise sayesinde ölümden döndü. Kontrol amacıyla hastaneye götürülen Suat K. ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.