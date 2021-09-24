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16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip olan 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü, açıldığı 2 Ocak'tan bu yana sürücülere güvenli yol imkanı sunarak mesafe ve konfor kolaylığı sağlıyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konuma sahip olan 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü, açıldığı 2 Ocak'tan bu yana sürücülere güvenli yol imkanı sunarak mesafe ve konfor kolaylığı sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü'nün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu kaydedildi. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile devamındaki 2 buçuk kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımını daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleştiren köprü, zaman ve akaryakıttan tasarruf edilmesini sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.

"Uçak pisti gibi yollar, insan bu yollarda yorulmaz ki"

Köprü ve tünellerin özellikle ekonomik yönden kendilerine katkı sağladığını ifade eden uzun yol şoförü İlyas İçen, "Yaklaşık 9 yıldır uzun yol şoförlüğü yapıyorum. Eski yol biraz tehlikeliydi. Virajlıydı ve yakıt tasarrufu azdı. Yakıtımız fazla gidiyordu. Şimdi Allah devletimizin birini bin etsin. Bizim için tüneller yapmış. Yollarda rahat rahat gidip geliyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Hemen her şeyde faydası var, fazla yorulmuyoruz, arabalarımız yollarda yıpranmıyor. Uçak pisti gibi yollar, insan bu yollarda yorulmaz ki" dedi.

"Eski yollarla şimdiki yollar arasında dağ kadar fark var"

Yolların eskiye göre daha konforlu olduğunu ve 44 yıldır şoförlük yaptığını belirten tır şoförü Mehmet Ali Yaman, "Şoför olarak bu yollar çok güzel diyorum. Bundan daha güzel bir şey var mı, eski yollarla şimdiki yollar dağ kadar fark var. Eskiden kazalar çok olurdu. Kaç kez arabaların aşağıya uçtuğunu gördük. Şu anda öyle bir şey yok ama şimdi hemen aşağıya indik" diye konuştu. - ELAZIĞ

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: 16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü sürücülere kolaylık sağlıyor - Haberler Ekonomi
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