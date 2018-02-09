16. Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Kutay Suşehri'nde

Sivas Karayolları 16. Bölge Müdür Yardımcısı Muhammet Akşit Kutay, Suşehri ilçesinde incelemelerde bulundu.



Kutay, ilk olaraka Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Kutay ve Yüksel, ilçenin alt kısmından geçen D-100 karayolu ve ilçe yakınında yapılacak duble yol çalışmaları hakkında toplantı yaptı.

Kutay ve Yüksel, toplantının ardından çalışmaların yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemelere, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu da eşlik etti.