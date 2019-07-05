16 AFCON Turu: Fas Vs Benin

Fas ve Benin arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri inceleyin. Fas Atlas Aslanları, üç grup oyununu da kazanan turnuvadaki mükemmel rekorlarını sürdürmeye çalışacaklar. Öte yandan Benin, Fas'taki en popüler favorilerden birini üzmek istedikleri için turnuvadaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.