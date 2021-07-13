1500 yıllık tarihi Altın köprüsü sular altında kalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1500 yıllık tarihi Altın köprüsü sular altında kalacak

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Kültür Sanat

1500 yıllık tarihi Altın köprüsü sular altında kalacak- Restorasyonu biten tarihi köprü 2022 yılının sonunda sulara gömülecek Restorasyonu tamamlanan 1500 yıllık tarihi Altınlı Köprüsü, 2022 yılının sonunda Çetintepe Barajının suları altında kalacak.

1500 yıllık tarihi Altın köprüsü sular altında kalacak- Restorasyonu biten tarihi köprü 2022 yılının sonunda sulara gömülecek

ADIYAMAN - Restorasyonu tamamlanan 1500 yıllık tarihi Altınlı Köprüsü, 2022 yılının sonunda Çetintepe Barajının suları altında kalacak.

Kemer yapısı ve üst yapısı birbirinden farklı dönemlerde yapıldığı belirlenen ve yaklaşık 1500 yılık olan tarihi Altınlı Köprüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restore edildi. 2019 yılında restorasyonu tamamlanan köprü, binlerce dekar alanı sulayacak olan Çetintepe Barajı göletinin altında kalacak.

Halfeti ve Hasankeyf gibi sular altında kalacak tarihi köprünün yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne sağlam bir şekilde çıkabilmesi için restore edildi. Dört kemerden oluşan ve 83 metre uzunluğundaki köprü çeşitli dönemlerde kullanıldığı biliniyor. Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 650 bin 102 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacaktır.

Gövde dolgu kısmı yüzde 93, genel olarak ise yüzde 78'i tamamlanan Çetintepe Barajında su 2022 yılında tutulmaya başlayacak. Barajda su tutulmasıyla tarihi Altınlı Köprüsü sular altında kalacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, gelecek nesillere köprünün sağlam bir şekilde ulaşması için restore edildiğini belirterek, "Tarihi Altınlı Köprüsü, Çetintepe Baraj göleti, sulama havzasında kalacağından dolayı Karayolları tarafından restorasyonu yapıldı. 100 yıl daha ayakta kalması için muhtemelen restore edildi. Baraj göletiyle bir tarih maalesef sular altında kalmış olacak" dedi.

Turizm Tanıtma Platformu Adıyaman Temsilcisi Tayfun Güzel ise konuşmasında, "Burası da ne yazık ki baraj suları altında kalacak. Aynı Halfeti gibi, aynı Hasankeyf gibi bir tarih yok olacak. Yalnız burada güzel bir çalışma yapılmış. Yüzyıllar sonrasına ışık tutacak, belki de baraj suları çekildikten sonra yine bu tarih ortaya çıkacak" diye konuştu.

Ali Özbay isimli emekli öğretmen ise, "Daha önce sular bu köprünün altından geçiyordu, ama şimdi kendisi sular altında kalacak. Burası gelecek nesillere ulaştırmak için restore edilmiş. Gönül isterdi ki sular altında kalmasın, zayi olmasın ama böyle bir durumla da karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

1500 yıllık tarihi Altın köprüsü sular altında kalacak
1500 yıllık tarihi Altın köprüsü sular altında kalacak
1500 yıllık tarihi Altın köprüsü sular altında kalacak
1500 yıllık tarihi Altın köprüsü sular altında kalacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ali Babacan Ersin Tatar Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1500 yıllık tarihi Altın köprüsü sular altında kalacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 09:58:21. #1.15#

title