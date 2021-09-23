15. yıldır kadınlara ilham veren Garanti BBVA'nın 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması' başvuruları başlıyor

Başarı hikâyesiyle kadın girişimcilere ilham olacak, iş hayatında ben de varım diyen ve sesini tüm ülkeye duyurmak isteyen adaylar, 15 Kasım 2021 tarihine kadar www.garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilecek. Şubat ayında gerçekleşecek jüri toplantısı sonrası kazananların belirleneceği yarışmada; "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" ödülünü alacak girişimci 150.000 TL, "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci", "Kadın Sosyal Girişimci" ve "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci" kategorilerinin birincileri ise 100 biner TL'lik ödülün sahibi olacak.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Garanti BBVA KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Garanti BBVA olarak, sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadın girişimciliği ve kadının iş hayatına katılımını desteklemek üzere 15 yıl önce yola çıktık. Kadın girişimciliğine yönelik çalışmalarımızla sektörümüze ve ülkemize öncülük yapan ve farkındalık yaratan bir banka olarak 15 yıldır sürekli üstüne katarak kesintisiz destek sağlıyoruz. Kadın girişimcilere yönelik tüm çalışmalarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alarak "finansman sağlama", "cesaretlendirme", "eğitim" ve "yeni pazarlara açılma" olarak 4 temel başlığa yoğunlaşıyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcilerimize bugüne kadar 10 milyar TL finansman sağladık. Kadın Girişimci Yönetici Okulu eğitimleriyle 3.000'in üzerinden kadın girişimimizin eğitim almasını sağladık. 15 yıl önce bu yola çıkarken finansman ihtiyacının yanı sıra cesaretlenme ve hikayelerini duyurabilmenin kadın girişimciler için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu gördük. Böylece KAGİDER ve Ekonomist iş birliğiyle Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nı hayata geçirdik. 15 yıldır devam eden desteğimizin cesaretlendirme ayağını oluşturan yarışmamız 40 bine ulaşan başvuru sayısı ile tüm kadınlara ilham olarak çarpan etkisi yarattığını söyleyebiliriz. Yarışmamızı düzenlediğimiz 15 yıl boyunca temas ettiğimiz pek çok kadın girişimcinin başarısının katlanarak arttığına da şahit olduk. Büyük bir emekle ve heyecanla her yıl gerçekleştirdiğimiz yarışmayla kadınlarımızı cesaretlendirmek, başarı hikâyelerinin kitleler tarafından bilinmesini, tanınmasını ve de örnek alınmasına vesile olmak bizi çok mutlu ediyor. Çok önemli bir kilometre taşı olduğunu düşündüğümüz 15. yılımızda işini büyütmek, cesaretiyle kadınlara rol model olmak isteyen tüm kadın girişimcileri yarışmamıza ve bu büyük ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz." dedi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem yarışma hakkında şunları söyledi: "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması 15 yıldır devam eden uzun soluklu ve çok başarılı bir projemizdir. Bu yıl pandeminin etkilerinden kurtulmaya çalışan kadın girişimciler normal zamanlarda da erkek girişimcilerden çok daha fazla zorlukla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. İş ağı ve ilişkilerini kurmaktan pazara erişime, finansal kaynaklara erişimden ön yargılı bir toplumsal kültürün sonuçlarını aşmaya kadar birçok cephede mücadele ediyorlar. Bütün bu sorunların aşılabilmesi için kadın girişimcilerin akılcı kamu politikalarıyla desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini körükleyen kültürel ön yargılarla etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Ama en az bunun kadar önemli bir konu da moraldir. Kadın girişimcilerin içinde bulundukları bu zorlu mücadele sürecinde başarılı rol modellerini tanımaya, kadın girişimcilerin başarılı olabileceğini görmeye ve onlardan ilham almaya ihtiyaçları var. Başarılı örnekler onlara moral veriyor ve yürüdükleri yolda kararlılıklarını artırıyor. Aynı zamanda başarılı örneklerin kamuoyu tarafından tanınması da önyargıların kırılmasına ve kadın girişimcilerin içinde büyüyecekleri olumlu bir iş atmosferinin doğmasına katkıda bulunuyor. Yarışmamız çok yönlü işlevlerini 15 yıldır yerine getiriyor. Proje ortaklarımız, Garanti BBVA ve Ekonomist dergisine 15 yıldır kadın girişimcileri cesaretlendirme yolculuğundaki işbirlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum."

30 yılını geride bırakmış, bir yayın olduklarını söyleyen Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması, en uzun soluklu çalışmalarımızdan biri. 2007 yılında Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte çıktığımız bu yolda, Türkiye'nin kadın girişimci ekosistemine önemli katkılar sunduğumuzu görüyoruz. 2002 yılında kadın girişimci oranı yüzde 4'lerdeydi. Bu gün gelinen noktada yüzde 12-13'lere çıkmış durumda. İlk yola çıktığımızda tek kategoride olan yarışma bu gün gelinen noktada dörde çıktı. 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi', 'Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci', 'Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci' ve 'Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi'. Aslında yıllar itibariyle artan kadın girişimci ilgisi ve farklı alanlardan gelen başvurular, bizi kategori çeşitlendirmeye zorladı. Bu kadın girişimcilerin başarısı. Kadın girişimcilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyoruz. Bu ekosistemin içinde olsunlar, kendilerini ifade etsinler, girişimci adaylarına ilham olsunlar."

Resmi KOBİ tanımına giren, hakim ortağı ya da sahibi kadın olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler yarışmaya başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca daha önceki yıllarda başvuru yapmış kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor. Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte; başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri