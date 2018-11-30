Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin özellikle son 15 yılda erozyonla mücadelede dünya lideri olduğunu vurgulayarak, "1970'lerde 500 milyon ton olan toprak kaybımız şimdi 150 milyon tonlarda. 2023'te de 130 milyon tonlara düşecek" dedi. Konya'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir otelde düzenlenen "81 İlden Gelen Gençlerle Genç Çiftçi Zirvesi"ne katıldı. Gençlerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, dünyanın gittiği yer itibariyle Türkiye'nin kendine göre bir konum alması ve bu konum içerisinde tarımın ve gıdanın ön plana çıkartılması gerektiğini kaydetti. Türkiye'de de tarım arazilerinin git gide azaldığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Ama bununla ilgili ciddi ciddi tedbirler aldık. Büyük ovalar ilan ettik ve buralardaki tarım arazileriyle ilgili gerçekten senelik kayıplarımız çok ciddi miktarda azalmış durumda. Türkiyemiz nasıl olacak? Sizlerin benim yaşlara geldiğiniz zamanlardaki Türkiye 100 milyona yakın bir nüfus, yüzde 86 kentleşme küresel ısınmayla karşı karşıya kaldığımız bir ülke olacak. Ama iyi haberlerde var. Özellikle son 15 yılda erozyonla mücadelede dünya lideriyiz. 1970'lerde 500 milyon ton olan toprak kaybımız şimdi 150 milyon tonlarda. 2023'te de 130 milyon tonlara düşecek" dedi.

"TÜRKİYE ORMAN VARLIĞINI ARTIRAN NADİR ÜLKELERDEN BİR TANESİ"

Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tane olduklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Diyeceksiniz ki orman ne alaka? Ağaç olmayınca yağış olmuyor. Yağış olmayınca su olmuyor. Su olmayınca tarım olmuyor. Tarım olmayınca gıda olmaz. O yüzden orman varlığımızı artırmamız lazım. Tüm dünya orman varlığındaki kaybına rağmen Türkiye burada orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesi. 7 milyar fidan hedefimiz var 2023'te. Şuan 4,5 milyardayız. 7 milyar fidan diktiğimiz zaman dünyada yaşayan her insana bir fidan dikmiş olacağız" diye konuştu. Gençlerin ilkokul yıllarında mutlaka toprakla haşır neşir olması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Ben bakanlığa geldiğim ilk günlerimde hemen bir baktım gençlerimiz niye bu işlere çok meraklı değil? Çünkü toprağa dokundurmayı bilmiyoruz. Bizim ilkokullarda gençlerimizi toprağa dokundurmamız lazım. Hemen YÖK'e gittik, oturduk konuştuk. Dedik ki, Ziraat Mühendisliği nasıl? Veteriner Mühendisliği nasıl? Su Ürünlerini, Orman Mühendisliği nasıl daha değerli hale getirebiliriz? Nasıl 15-20 bin de, ilk 10 bin de girilen üniversitelerden biri haline getirebiliriz... Nasıl 100, 150 binler değil de bunu daha değerli hale getiririz. Nasıl 1960'lardaki gibi tıbbiyeyi bırakıp da ziraat mühendisliğini okuyanlarımız varmış, nasıl bu işi daha değerli hale getiririz. Eğer gıda güvenliğimizi, gıda arz güvenliğimizi korumak istiyorsak mutlaka bu işlere dikkat ediyor olmamız lazım. Bana göre tarım savunmadan daha önemlidir. Her şeyiniz olabilir, roketleriniz olabilir, uçaklarınız olabilir ama evde buzdolabı dolu değilse bunların bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

"İTHAL TOHUMU ALDIĞINIZ ZAMAN YANINDA HASTALIĞI DA BİR ŞEKİLDE SİZE SATIYORLAR"

Yerli tohuma çok önem verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Çünkü tohumda, ithal tohumu aldığınız zaman yanında hastalığı da bir şekilde size satıyorlar. Ayrıca ithal tohumu aldığınız zaman da şu veya bu şekilde katma değer yurt dışında kalıyor. İthal tohum yerine biz mutlaka yerli tohumda olmamız lazım. Burada başarımız fena değil. 2002'de 150 bin ton üretimimiz olan tohum bugün 1 milyon 50 bin tona gelmiş . Yani Türkiye genel itibariyle baktığımız zaman enseyi karartacak bir durum yok ama bugünün başarısı, yarının garantisini getirmiyor. Yarınların başarısını sizlerle elde edeceğiz. Türkiye Avrupa'da tarımsal hasılada bir numaradır, dünyada 7 numaradır. Türkiye'de toprak kaynakları açısından da 17 numaradır. Demek ki Türkiye toprak kaynaklarını iyi değerlendiriyor. Ülkemizin farklı coğrafyalarımızdan ilgili ve yetenekli gençlerimizi tarımsal ve kırsal alandaki üretime mutlaka dahil etmemiz lazım" dedi.

(Ahmet Ataş - Mustafa Beşer/İHA)