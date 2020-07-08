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15 Temmuz kutlamalarında 50'er kişilik gruplar halinde nöbet tutulacak
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15 Temmuz kutlamalarında 50'er kişilik gruplar halinde nöbet tutulacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 50'şer kişilik gruplar halinde sabah namazına kadar nöbet tulucağını açıkladı.

15 Temmuz kutlamalarında 50'er kişilik gruplar halinde nöbet tutulacak
08.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:16

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 50'şer kişilik gruplar halinde sabah namazına kadar nöbet tulucağını açıkladı.

Valilikte düzenlenen toplantıda bu sene Covid-19 tedbirleri kapsamında anma ve kutlama programının gerçekleştirileceğini aktaran Vali Gül, dört yıl önce verilen mücadeleyi hatırlatarak milletin demokrasiye sahip çıktığını belirtti. 4 yıl önce Fethullahcı Terör Örgütü'nün yaptığı darbe kalkışmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin, o dönemde bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak demokrasinin, devletinin yanında yer alması ile bertaraf edildiğini kaydeden Gül, "15 Temmuz'un hem kutlama hem de anma yönü var. Kutluyoruz çünkü bu ülke, bu devlet, bu millet uçurumun kenarından alındı. Dolayısıyla da önemli bir kazanım, önemli bir mücadele. Anıyoruz çünkü şehitlerimiz var. O dönem itibari ile 249 şehidimiz vardı daha sonra da gazilerimizden şehit düşenlerimiz oldu. 2 bin 200'ün üzerinde o dönemde gazi var ama bana göre o mücadelenin içerisinde olan 82 milyonun tamamı bir anlamda gazi" ifadelerini kullandı.

Dört seneyi geride bırakırken bu sene gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi veren Gül, "Her sene bu etkinlikler, kutlamalar, anmalar Cumhurbaşkanlığı'nın koordinesinde, İçişleri Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde yapılıyor. Yine aynı şekilde yapılacak. Tabi bu sene salgın hastalıkla karşı karşıyayız. Bir şeyi anarken, kutlarken başka bir sıkıntıya yol açmak da istenmediği için 19 Mayıs, 23 Nisan gibi çerçevesi biraz daha daraltıldı. Daha çok dijital ortamda, temasın olmadığı, temasın en aza indirildiği etkinlikler yapılacak. Burada en önemli şey 15 Temmuz'da yapılan yürüyüş, toplu miting gibi kalabalık etkinlikler bu sene olmayacak. Ama demokrasi nöbeti devam edecek. Saat 08.00'da başlayacak sabah ezanına kadar nöbetleşe devam edilecek. 50 kişilik gruplar halinde olacak. Burada kamu kurum ve kuruluşları, sendikalar, basın mensupları, dernekler, şehit ve gazi ailelerimiz, vatandaşlarımızdan katılmak isteyenler olursa randevu usulü ile katılacak. Belirli bir saat aralığı verilerek orada bulunması sağlanacak. Bu arada da billboardlarda evlerimizde balkonlarımızda bayraklarla milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacak görsellerimizle bu günü anma ve kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

"FETÖ ile mücadele dört yıl boyunca kararlılıkla yapıldı"

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla yapıldığının altını çizen Gül, "Gaziantep'te yaklaşık olarak 29 bin kişiyle ilgili işlem yapıldı. Bu 29 bin kişinin hepsi ceza aldı ya da hepsi suçludur anlamına gelmiyor. Bunların içerisinde ceza alanlar, beraat edenler, mahkemesi sürenler, ifadesi alınanlar var. Bizim burada bir çatışma olmadığı için Gaziantep'te o dönemde şehidimiz olmadı ama Gaziantepli olup başka şehirlerde gerek görev yapan gerekse bu mücadelenin içerisinde olan 3 şehidimiz 8 tane de gazimiz var. Bu vesile ile bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat diliyorum. Hem 15 Temmuz hem bu vatanın her karış toprağı şehitlerimizin bizlere, kalanlara, 83 milyona emanetidir. O anlamda bu emaneti yere düşürmeyeceğiz. Bu emaneti 83 milyon olarak sahip çıkacağız" diye konuştu.

Gaziantep'te kamudan ihraçlar

Açıklamasında kamudan ihraçlar noktasında da bilgi veren Gül, "Davaların sonuçlananları var sonuçlanmayanları var ama her şey kendi mecrasında devam ediyor. Dört yılda bir dava sonuçlanmaz mı diye bir şey aklınıza gelebilir ama sonuç itibariyle bunların hepsi dört yıl önce açılan davalar değil, dört yıl önce bir dava açıyorsunuz sonrasında bir yıl önce başka bir delil buluyorsunuz, iki yıl sonra başka bir delil buluyorsunuz. Sizlerde takdir edersiniz ki bu terör örgütü gizliliğe riayet eden bir terör örgütü. Dolayısıyla da Türkiye bir hukuk devleti ve delil bulduğunda işlem yapıyor. Bu mücadelede de ne zaman bir bilgi, belge, delil olduğunda bağımsız mahkemeler kararlarını veriyorlar o süreçte devam ediyor. Kamudan ihraç edilenler var. Bizde de toplamda 2 bin 294 kişi ihraç edilmiş. Orda da bütün süreç kendi mecrasında devam ediyor. İhraç edilenler Cumhurbaşkanlığı koordinesinde OHAL komisyonlarına müracaat ediyor. Orada mesleğe geri dönenler ver itirazları reddedilenler var. Özetle hukuk sistemi işliyor. Suç işlemişse mahkemede süreç devam ediyor, idare anlamında bir yanlışlık yapılmışsa geri dönüş mekanizması devam ediyor . Ama geri dönüşlere baktığımızda %1, 2ölçeğinde. Demek ki verilen kararlar isabetli kararlar, deliller elde, bir yanlışlık yapılmamış. Ama yanlışlık yapıldığında da o mekanizmaişleyerek hakları iade ediliyor" şeklinde konuştu.

"En önemli değerimiz demokrasi"

15 Temmuz'un dosta düşmana karşı en zor günde birlikte olunduğunu gösterdiğine işaret eden Gül, "Allah bir daha 15 Temmuz ve benzeri hain girişimlerle bizi karşılaştırmasın ama 15 Temmuz dosta düşmana, en zor günde bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak iktidarı ile muhalefeti ile neye inanıyorsak neye inanmıyorsak bu vatanın birliği bütünlüğü için bir araya gelebildiğimizi gösterdi. Mücadelemizi birlikte yapabiliyoruz. En önemli değerlerimizin demokrasimiz olduğunu, kendi irademiz olduğunu, bu milletin birliği bütünlüğü olduğunu millete, kendimize,düşmanlara gösterdik. 15 Temmuz'un sahibi devlet, millettir. Mücadeleyi beraber verdik şehitlerimizi, gazilerimizi beraber verdik. Bunu korumak muhafaza etmek aynı ruhla sürdürmekte hepimize düşüyor" diyerek konuşmasının sürdürdü.

Gül, açıklamalar sonrasında basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Manşet

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