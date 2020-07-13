15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in adı memleketinde yaşatılıyor (1) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ismi, memleketi Niğde'de yaşatılıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ismi, memleketi Niğde'de yaşatılıyor.

15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir'in ismi, şehide vefa borcunu ödemek için Niğde Üniversitesine, hastaneye, kentin en büyük meydanına ve Bor ilçesinde bir okula verildi.

Şehit anısına ayrıca Çukurkuyu beldesinde 18 derslikli bir okul ve hatıra ormanı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de şehit için 2 bin 500 metrekare alan üzerine içinde müze olan 2 katlı kültür merkezi inşa etti. Müzede Halisdemir'e ait bazı eşyalar, fotoğraflar, vatandaşların şehit Halisdemir için yazdığı yazı ve mektuplar yer alıyor.

Şehit Halisdemir'in adına yaptırılan kültür merkezi ile şehidin kabri, yıl boyunca binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, AA muhabirine, 15 Temmuz darbe girişimini, yükselen Türkiye'nin önünün kesilmesi için yapılan bir hamle olarak gördüğünü söyledi.

15 Temmuz'da ülkenin birliği ve bütünlüğü için yapılan mücadelenin ne anlama geldiğinin ileride daha iyi anlaşılacağını belirten Kar, "Türkiye'yi bir kalıba sokmak ve önünü kesmek isteyen dış güçlerin entrikalarını ve hamlelerini görüyoruz. Bugün 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini daha iyi anlıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Kar, darbe girişimi gecesinde Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği ve ülkesine olan sevgisinin bir sonucu olarak çok önemli bir direniş gösterdiğine dikkati çekti.

"Onun yaptığı kahramanlığı unutmayacağız"

Bu direnişin sonucunda şehit ve gazilerin olduğunu anımsatan Kar, şunları kaydetti:

"O gecenin sembol isimlerinden birisi de Niğdeli şehit Ömer Halisdemir. Onun yaptığı kahramanlığı unutmayacağız. Onun ülkesine olan hesapsız sevgisi, hesapla iş yapanların hesabını bozdu. Türk halkı, hiçbir zaman kahramanlarına olan saygısını unutmadı ve onların hatıratını yaşatma çabasını sürdürüyor. Bunun neticesinde TBMM, Ömer Halisdemir ismini üniversitemize verdi. Biz de üniversite olarak Ömer Halisdemir'in o gece hainlere karşı duruşunda gösterdiği ruhu kazanmış öğrenciler yetiştirme gayreti içindeyiz."

Kar, öğrencileri vatan sevgisi ile milli ve manevi değerler noktasında daha güçlü yetiştirebilmenin kendileri için önemli olduğuna vurgu yaparak, düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerde, bu topraklara bağını koparmadan dünyaya açılabilecek gençler yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Üniversitedeki kongre ve kültür merkezinde de şehidin isminin bulunduğunu anımsatan Kar, şöyle konuştu:

"Her yıl üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencileri, ilk hafta Ömer Halisdemir'in şehitliğine götürüyoruz. Bu üniversitemizin rutinlerinden bir tanesi. Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda çalışabilecek şekilde öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz ama bunu yaparken de nereye giderlerse gitsinler, çocuklarımızın ülkeleriyle olan bağını korumalarını, bu ülkeye karşı sevgilerini canlı tutmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ömer Halisdemir Üniversitesinde rektör olarak görev yapmaktan gurur duyuyorum. Öğrencilerimizin de Ömer Halisdemir Üniversitenin öğrencisi olmanın gururuyla okumalarını ve bu gururu hayatların boyunca taşımaları için gayret sarf ediyorum."

Kahraman Halisdemir'in kabrine ziyaretler

Şehidin Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret eden ve Erzurum'dan gelen Bahar Bedir de şehitlerle gurur duyduklarını belirterek, "Allah böyle evladı herkese nasip etsin. Ömer Halisdemir'e çok duacıyım. Böyle evlat yetiştirdiği için annesinin mekanı cennet olsun. Allah ülkemi onun için daha çok korusun." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle Osmaniye'den gelen Devlet Okur ise şehitlikte duygu fırtınası yaşadığını anlattı.

Vatanın her kritik döneminde Ömer Halisdemir gibi kahramanların çıktığına dikkati çeken Okur, şöyle devam etti:

"Allah bizlere de gerektiğinde gerektiği gibi davranmayı nasip etsin. Dua okurken Ömer Halisdemir'in şehit olduğu an, yediği kurşunlar aklıma geldi. Ölümü pahasına vatan için gözünü kırpmadan ölüme cesurca gitmesi ayrı bir duyguya kapılmama vesile oluyor. Ömer Halisdemir gibi Seyyit Onbaşı, Ulubatlı Hasan, Nene Hatun'a şükranlarımızı borçluyuz. Onların ruhlarına Fatihalar okuyoruz."

Kaynak: AA