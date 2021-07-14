15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de bazı kurum ve kuruluş temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de bazı kurum ve kuruluş temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mesajında, 5 yıl önce 15 Temmuz 2016'da tüm Türkiye'nin hafızalarına kazınan o gece ve sonrasında yaşananların unutulmadığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, darbe girişiminde 251 şehit verildiğini ve 2 bini geçkin vatandaşın da yaralandığını hatırlattı.

Darbe girişiminin Türk halkının ve medyanın büyük katkısı ile püskürtüldüğünü belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Üniforma altına gizlenmiş hain silahlı FETÖ'cü teröristlerin milli iradeye kastettiği kanlı 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye meydanlara indi, göğsünü vatana siper ederek, canını, kanını verdi ama istikbalini vermedi. Türkiye ve Kayseri demokrasi için o gece ayaktaydı ve halen ayakta, halen nöbette. Gazi meclisi bombalayan, özel harekat polislerimize kurşun yağdıran, silahsız vatandaşlarımızı katleden FETÖ'cü teröristleri de milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi de değil 5 yıl, 5 asır geçse unutmayacağız, unutturmayacağız."

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise 5 yıl önce devlete ve millete karşı başlatılan menfur darbe girişiminin, milletin destansı direnişiyle etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

Ersoy, "15 Temmuz, derinlere ilmek ilmek işlenerek, kendilerince kamufle olduğunu zanneden hain bukalemunların, Türk milletinin yürekli bozkurtları tarafından böcek gibi ezildiği destansı bir gecedir. Kendisine emanet edilen uçağı, tankı, topu, silah ve cephaneyi sinesinden çıktığı milletine yönelten hainlerin planları, yüce Türk milletinin genlerine işlemiş sarsılmaz irade, vatan sevgisi ve bağımsızlık ateşi ile bozulmuştur." ifadelerini kullandı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da mesajında, milli egemenliğin, milli irade ve demokrasinin, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek hain darbe girişiminin yaşandığı gecenin unutulmayacağını vurguladı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da mesajlarında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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