15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kızılcahamam'da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı.

Kızılcahamam'da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önce kalkıştığı darbe girişiminde şehit düşen Lütfi, Mehmet ve Hakan Gülşen Kızılcahamam Mahkemeağacin Mezarlığındaki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Aksoy ve Acar, Süleler Mahallesi'ne geçerek 15 Temmuz şehidi İbrahim Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Daha sonra Süleler Mahallesi'nde anı ormanında fidan dikildi.

Kaynak: AA