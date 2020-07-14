15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
14.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:12

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişimini hatırlattı.

"Ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş ve büyük Türkiye idealimize, 2023 hedeflerimize, mazlum milletlerin sesi ve hamisi olan irademize, demokrasimize yönelik kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultulmuş, ancak milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır." ifadelerini kullanan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Milletimiz 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda, tıpkı Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuştu. O gece iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı. Bu darbe girişiminde milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.

Milletimiz üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştı. Milletimiz, Emniyet Teşkilatımızın mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla omuz omuza vererek, bu darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Tankların etkisiz hale getirilmesi başta olmak üzere dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanı yazmıştır."

Ecdadın tarihte gösterdiği şanlı mücadeleler, milletin 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıkların ilham kaynağı olmaya devam edeceğini aktaran Demirtaş, şehitlerin ve gazilerin, 15 Temmuz gecesi, cesareti, dirayeti kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdığını vurguladı.

Demirtaş, "Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi; 15 Temmuz gecesini şanlı bir tarih sayfasına çeviren ve bu destanı kanları ile yazan şehitlerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimiz ile kalbi ülke sevgisiyle çarpan, sokaklara çıkarak şanlı destanın bir parçası olan milyonlarca vatandaşımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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