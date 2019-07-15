Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Abdi Bulut ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimini millet olarak asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Darbe girişiminin asil Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğratıldığını ifade eden Söytürk, şunları kaydetti:

"Al bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, siyasi parti genel başkanları, ordumuzun sağduyulu vatanperver komutanları, askerimiz, polisimiz ve milletimizle bir bütün olarak hainlere karşı mertçe, dik durarak, tanklara karşı göğüslerini siper ederek, canları pahasına hain kalkışmayı engellemiş ve devlet-millet bütünleşmesiyle tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atmışlardır. Yazılı ve görsel basınımızın da bu süreçte yayınlarıyla takdire şayan bir şekilde tek vücut olması muhakkak ki bu hain kalkışmanın püskürtülmesinde önemli bir rol üstlenmiştir."

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devlet yönetimini ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

Darbe girişimiyle demokrasi tarihine kara bir sayfa açılmaya çalışıldığını aktaran Dülger, "Ancak Türk milleti, ülkemizin bekası için tarihinin en güçlü devlet-millet birlikteliğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahmet Salih Dal da 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere adeta bir kurtuluş mücadelesi başlattığını ve verilen destansı mücadelenin Allah'ın izniyle parlak bir zafere dönüştüğünü aktardı.

Belediye Başkanı Abdi Bulut ise tarihi nice zafer ve destanlarla dolu yüce Türk milletinin bir kez daha ecdadına ve tarihine yakışır şekilde 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışan hainlere destansı bir şekilde gereken dersi verdiğini belirtti.

Bulut, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, Şehitler Köprüsü'nün, meydanların, caddelerin ve sokakların TSK üniformasını gasp etmiş düşmanlar tarafından vicdansızca bombalandığını bildirerek, "Dünya tarihinde ilk defa bir parlamento, savaş uçaklarının hedefi olmuştur. O gece, milletin cesaretini kırmak için yaptıkları her saldırıyla cesaretimiz daha da artmış, tarihimizin en görkemli destanlarından biri yaşanarak yazılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de ülkenin tarihin en alçak ihanetlerinden birini takvimlerin 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde yaşadığını kaydetti.

15 Temmuz ve sonrasında Türk milletinin tüm dünyanın gıptayla izlediği mükemmel bir sınav verdiğini aktaran Şeker, "Milletimiz, geleceğimiz olan çocuklarımıza, gururla hatırlayacakları ve bir daha yaşanmaması için de büyük dersler alacakları son derece kıymetli bir tecrübe bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA