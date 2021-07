15 Temmuz 204 bin habere konu oldu

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili medya yansımalarını inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM) araştırma sonucuna göre, darbe kalkışması ve buna karşı verilen direniş, 5'inci yılında da gündemden hiç düşmüyor. Yapılan araştırmaya göre, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Ömer Halisdemir konusu basın, TV ve internet mecraları toplamında 204 bin 10 haberde yer buldu.

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından 10 bini aşkın yayın üzerinden yapılan taramalara göre, son bir yılda 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Ömer Halisdemir konusu basın, TV ve internet mecraları toplamında 204 bin 10 haberde yer buldu. Medya Takip Merkezi'nin sosyal medya takip servisi DigiLup verilerine göre ise sosyal medyada son bir ayda 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 158 bin 500, Ömer Halisdemir ile ilgili olarak da 3 bin 500 yorum ve paylaşım yapıldığı görüldü.

EN FAZLA HABER İNTERNET VE YAZILI BASINDA YER ALDI

Haberlerin mecra dağılımına bakıldığında ise internetin hem 15 Temmuz Darbe Girişimi hem de kahraman şehit Ömer Halisdemir konusunda daha fazla habere yer verdiği görülüyor. İnternet mecrasında 15 Temmuz ile ilgili 138 bin 277 haber yer alırken, Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili olarak da 21 bin 38 habere yer verildi. Her iki konuda da ikinci en çok haberin yer aldığı mecra olan yazılı basında ise 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne 24 bin 182 haberde değinilirken Ömer Halisdemir ile ilgili olarak da bin 796 habere yer verildi. Listenin 3. sırasında yer alan televizyonda ise 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili 18 bin 375, Ömer Halisdemir ile ilgili olarak da 342 haber yayınlandı.

Konuya en çok yer verilen yazılı basın detayına bakıldığında ise yerel yayınlar, her iki konuda 17 bin 119 habere imza atarak toplam 7 bin 604 haberin işlendiği ulusal yazılı basına göre daha fazla habere yer vermiş görünüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı