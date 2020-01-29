15 tatil ne zaman bitiyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

29.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:00

İkinci ara tatil ne zaman? Milyonlarca öğrenci ve velilerin merakla sorduğu soruların başında yaz tatili tarihi geliyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili 18 Kasım'da başlayıp, 22 Kasım'da son bulmuştu. Hemen ardından sömestr tatili 20 Ocak'ta başladı. 15 tatil ne zaman bitecek? İşte detaylar...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sonlanacak. İkinci dönem ise 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak, 19 Haziran 2020 Cuma günü bitecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir dönemi geride bırakan MEB'e bağlı öğrenciler, ikinci dönem ara tatiline 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 10 Nisan 2020 Cuma günü bitecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2019 – 2020 eğitim ve öğretim dönemini 19 Haziran'da tamamlayan öğrenciler bu tarihten sonra 11 hafta sürecek yaz tatili sürecine girecekler. 2020-2021 yeni eğitim ve öğretim yılı ise 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.