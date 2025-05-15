15 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolar altın fiyatları gibi düştü mü?

15 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolar altın fiyatları gibi düştü mü?
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 15 Mayıs 2025 Perşembe Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 15 Mayıs 2025 Perşembe itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:39 itibariyla yüzde -0,02 azalarak 38,7618'den işlem görüyor.

15 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolar altın fiyatları gibi düştü mü?Bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,55 artışla 43,5662'den işlem görüyor.

15 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: Bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolar altın fiyatları gibi düştü mü?Euro ve dolar altın fiyatları gibi düştü mü

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,42 değer kazanarak 51,6820'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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