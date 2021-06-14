14 Haziran bugün okul var mı? Bugün okullar açık mı? Pazartesi günü okullar açılıyor mu?

Bugün okullar açık mı öğrenciler tarafından merak edilen soruların başında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından okullar yüz yüze eğitime açılacak mı merak edilmişti. Peki, bugün 14 Haziran Pazartesi okullar var mı? Okula gidilecek mi? Detaylar haberimizde.

Okullar açık mı? Okullar ne zaman kapanacak? Okullarda yüz yüze eğitim devam ediyor mu? İlkokullar açık mı kapalı mı? Ortaokullar açık mı? Liseler açık mı? Tüm cevaplar yazımızda.

BUGÜN 14 HAZİRAN OKUL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyada "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." şeklinde açıklama yapmıştı.

Buna göre ilkokullarda, ortaokul ve liselerde okullar haftada 2 gün yüz yüze eğitime açılmıştı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.