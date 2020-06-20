13 kişiyi toplamda 160 bin 900 TL dolandıran çete çökertildi
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13 kişiyi toplamda 160 bin 900 TL dolandıran çete çökertildi

Antalya'da dolandırıcılık suçlarından aranan 4 şüpheli Antalya ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

13 kişiyi toplamda 160 bin 900 TL dolandıran çete çökertildi
20.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:36

Antalya'da dolandırıcılık suçlarından aranan 4 şüpheli Antalya ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerin Antalya genelinde ve değişik il ve ilçelerde internet üzerinden değişik marka ve modellerde satılık araç ilanları verdikleri ve bu yöntemle 13 kişiyi 160 bin 900 TL dolandırdığı belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından İnternet sitelerine araç ilanı verip kaparo bedeli almak suretiyle yapılan dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışma yapıldı. Antalya genelinde ve değişik il ve ilçelerde internet üzerinden değişik internet sitelerine, değişik marka ve modellerde satılık araç ilanları verildiği, özellikle yabancı şahıslar adına açılmış olan GSM hatlarının ilanlarda irtibat telefonu olarak verildiği ve müştekiler tarafından yatırılan kaparo bedellerinin değişik ATM'lerden çekildiği tespit edildi. Şahısların kimliğini gizlemek ve yakalanmamak için farklı isimleri kullandıkları, ve kendi aralarında görev bölümü yaptıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin elde ettikleri kazançları kendi aralarında yüzdelik dilimlerle paylaştıkları ve bu işi meslek haline getirdikleri anlaşıldı.

Antalya Ankara'da eş zamanlı operasyon

Antalya ve diğer illerde 13 ayrı müştekiyi toplamda yaklaşık 160 bin 900 TL dolandıran şüphelilerin yakalanabilmesi için Antalya ve Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan eş zamanlı operasyonda; şüpheliler K.K.E. ve M.A. Antalya'da, A.Ç. sahte kimliğini kullanan şüpheli T.K. Ankara Gölbaşı'nda yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 1.570 dolar, 8.250 TL., bilgisayarlar, cep telefonları, çok sayıda yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış sim kartlar, bankamatik kartları, banka hesap hareketlerinin bulunduğu dekontlar, sahte kimlik ile ilanlarını verdikleri araçların bilgilerinin olduğu belgeler ve not kağıtları elde edildi.

Tutuklandılar

Şüpheliler hakkında yapılan incelemede T.K.'nın 34 ayrı suç kaydının olduğu, 18 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı, toplamda 16 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası, 12 bin 360 TL adli para cezasının olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler K.K.E, M.A ve Y.A.'nın da aynı yöntemle işlenen dolandırıcılık olaylarından çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan adli işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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