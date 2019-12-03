: 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı

03.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:18

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 7 yıl önce muz bahçesi içerisine deneme amaçlı mango fidanı dikimi yapan Hamdi Tekin, bu yıl hasadını yaptığı 12 ağaçtan 2 bin mango meyve elde edip, 45 bin lira gelir sağladı.

Gazipaşa'nın Zeytinada Mahallesi'nde muz üreticiliği yapan Hamdi Tekin, 7 yıl önce muz bahçesinin içerisine deneme amaçlı 12 mango fidanı dikti. 3 yıl içerisinde mango hasadına başlayan Tekin, ilk yıllarda 30 meyve elde etti. Hamdi Tekin'in ağaçları büyüdükçe verdiği meyve sayısı da arttı. Tekin, bu yıl 12 mango ağacından, 2 bin meyve hasadı yaptı. Mangoları, kilosu 40 liradan toptan satan Hamdi Tekin, 12 mango ağacından yaklaşık 45 bin lira gelir elde etti.

"EKİLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Muz ve mango üreticisi Hamdi Tekin, "Muz üreticisiyim. 10 dekar muz bahçem var. Ek gelir kaynağı olarak 7 yıl önce mango üretimine geçtik. Ağaç, bu bölgeyi sevdi. İklimini tutturduk. Ben çiftçi arkadaşlara bu meyveyi ekmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel bir gelir kaynağı. Yöremizde gelecek nesle bırakacağımız bir miras."

12 AĞAÇTAN 45 BİN LİRA

Mangonun kilo fiyatının muzdan katbekat fazla olduğunu vurgulayan Hamdi Tekin, "Muzun kilosu 4 lira, mangonun kilosu 40 lira. Arada büyük fark var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan özellikle destek bekliyoruz. Çiftçiler için, mangonun çoğalması için. Bir ağaçtan 4 bin lira para kazandım. 12 ağaçtan toplam 45 bin lira kazandım. Bu mango altın yumurtlayan bir ağaç. Bunun değerini bilelim çiftçiler olarak."

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