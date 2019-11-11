11.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:52

Fenerbahçe Kulübü, Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi köyünde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tüm Türkiye'de 11.11.2019'da saat 11.11'de eş zamanlı başlayan etkinlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Fenerbahçeli yöneticiler Simla Türker Bayazıt ile Turhan Şahin, kulübün altyapı sporcuları, Fenerbahçe Koleji öğretmenleri ve öğrencileri etkinliğe katıldı.

Program ile ilgili FBTV'ye açıklamada bulunan Simla Türker Bayazıt, "Bir spor kulübü olarak ülkemizin geleceği adına atılan adımlarda biz de var olmak istiyoruz, var olmaktan da mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına tüm derneklerle ve Türkiye çapında destek verdiklerini vurgulayan Bayazıt, şunları kaydetti:

"Bugün de burada Eyüp ve 1907 Fenerbahçe derneklerimizle, 9 branşımızın altyapı sporcuları yani gençlerimizle beraber ülkemizi daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir yarın yaratmak için dikim alanındayız. Fidan sahiplendik. Çok kalabalık. Katılım muazzam. Harika bir şey. Ülkemizin geleceği için biz de gelecek nesillere nefes oluyoruz. Fenerbahçe Kolejimiz de burada. Tüm paydaşlarımızla beraber Türkiye çapında bu projeye destek veriyoruz ve geleceğe nefes oluyoruz."

Kaynak: AA