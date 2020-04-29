HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

11 çiftçinin kurduğu Alaçatıspor 93 yaşında

30 Nisan 1927 yılında, Alaçatılı 11 çiftçi tarafından kurulan ve Çeşme'nin en eski spor kulübü olan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün 93. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan kulüp başkanı Soner Varhan, "Kuruluşumuzun 100.

11 çiftçinin kurduğu Alaçatıspor 93 yaşında
29.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:42

30 Nisan 1927 yılında, Alaçatılı 11 çiftçi tarafından kurulan ve Çeşme'nin en eski spor kulübü olan Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün 93. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan kulüp başkanı Soner Varhan, "Kuruluşumuzun 100. yılına yaklaşırken, hedefimizi profesyonel lig olarak belirledik" dedi.

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, kulübün kuruluşunun 93. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. Varhan açıklamasında, "Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü, spor yapma olanağı sağlamak, saygı ve sevgi bilincini oluşturmak, bedensel ve ruhsal olarak sağlam bireyler yetiştirmek amacıyla 30 Nisan 1927 tarihinde 11 Alaçatılı çiftçi tarafından kurulmuştur. Kurulduğu renklerinde değişiklik yapmadan devam eden kulübümüzün sarı rengi güneşi ve umudu, laciverti ise sağlam adımlarla hedeflerine ilerlemesini temsil eder" diye belirtti.

"Hedefimizi profesyonel lig olarak belirledik"

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün, birçok profesyonel kulüpten daha eski bir tarihe sahip olduğunu ve Alaçatı'nın markası olan bir kulüp olduğunu vurgulayan Varhan, "Kurulduğu günden itibaren halkımıza spor yapma olanağı sağlayan, profesyonel liglere sporcu veren ve milli sporcular çıkaran takımımız, 93 yıldır kesintisiz olarak varlığını sürdürmektedir. Kuruluşumuzun 100. yılına yaklaşırken, hedefimizi profesyonel lig olarak belirledik ve bu hedef için sağlam, kalıcı ve sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyoruz. Bir sene içerisinde çok yol katettik. Ancak daha çok yolumuz var. Tesis binamızın onarılmasıyla, kulüp binamız yeni bir görünüm kazandı. En büyük gücümüz taraftarımızın güvenliği için tribünlerimizde iyileştirmeler yapıldı. Altyapı desteği artırılarak seçmelere sporcular kazandırmaya başladık. Sadece futbol kulübü olarak değil, spor kulübü olma bilinciyle basketbol, tenis ve rüzgar sörfü branşlarını kurmak için adımlar atmaya başladık ve çok branşlı bir spor kulübü olma yolunda ilerliyoruz" diye kaydetti.

"Sosyal platformlarla, taraftar ve kulüp iletişimini doğrudan sağlıyoruz"

Alaçatı'daki işletmelerin kulübe desteğini sağlamak için bu yıl içerisinde projeler geliştirdiklerini ifade eden Varhan, "Aidiyet duygusuyla tüm Alaçatı, kulübümüze sahip çıkıyor. Kulübümüzün sosyal medya hesaplarını etkili kullanarak taraftar ve kulüp iletişimini doğrudan sağlıyoruz. Globalleşen dünyada spor artık sadece sahalarda değil, dijital platformlarda da yer alıyor. Kulübümüze ilgi duyan sporseverlere sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla 7/24 ulaşabiliyoruz. Kulübümüzün bilinirliğini arttırmak, sürekli teması sağlamak için üst seviyede dijital platformlarda olmaya devam edeceğiz. 2027 yılında çok farklı, çağın gereklerini yerine getiren, adından bahsettiren bir Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü olması için hep birlikte çalışıp başaracağımıza inanıyoruz. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluşunun 93. yıl dönümü kutlu olsun" diyerek açıklamasını tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor Spor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Spor
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı Spor
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı Spor
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek Spor
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım Spor
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'ten 175 aileye gıda yardımı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Hande Yener Bülent Ersoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Podolski Burak Yılmaz Mauricio Isla Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Afrin Mayıs Antalya
Şu an buradasınız: 11 çiftçinin kurduğu Alaçatıspor 93 yaşında - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 12:57:23. #1.14#
title