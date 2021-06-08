10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TARİHİ ANLAŞMA KAYSERİ'DE İMZALANDI

Hazar ile Kafkaslar'daki doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Nabucco Doğalgaz Boru Hattı Projesi için hazırlanan Proje Destek Anlaşmaları'nın resmi imza töreni Kayseri'de yapıldı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, meslektaşlarına sitemde bulunarak "Türkiye'nin AB'ye alınmayışı ötelenemez, bu doğru değildir" dedi.

CHP SEÇİMLER İÇİN 600 BİN KİŞİLİK KADRO KURDU

CHP 12 Haziran'da yapılacak seçimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 600 bin kişiden oluşan bir kadro oluşturdu. Bu kadroyu çok ciddi bir şekilde organize ettiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum, 1 kişinin bile seçimlerde hukuksuzluk yapması halinde bunu bütün kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

VAN GÖLÜNDE DENİZ OTOBÜSÜ HİZMETE GİRDİ

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1 milyon 240 bin TL'ye mal edilen deniz otobüsü Van Gölü ile buluştu. Van Gölü'nün sodalı suyuna göre özel olarak tasarlanan ve 'Erek' isimli verilen deniz otobüsü, Van'dan Bitlis'in Ahlat ilçesine 1 saat 40 dakikada ulaştı.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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