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Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Muğla, Ekonomi, Haber

10 ton süt dağıtımı yapıldı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üretimin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için Muğla'da hizmet veren tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki tüm üretici ve işletmeleri desteklemeye, sektör ile ilgili her alanda üst düzey tedbirleri almaya devam ediyor.

23.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:38
10 ton süt dağıtımı yapıldı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üretimin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için Muğla'da hizmet veren tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki tüm üretici ve işletmeleri desteklemeye, sektör ile ilgili her alanda üst düzey tedbirleri almaya devam ediyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Vefa Destek Grubu" aracılığı ile 65 yaş üzeri vatandaşlar ve 18 yaş altı çocuklara, bağışıklığı güçlendirmek ve kalsiyum ihtiyacını bir nebze olsun karşılayabilmek amacıyla il genelinde 10 ton süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Düzenlenen programda konuşma yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve ülkemizde de 11 Mart'ta pandemi ilan edildiği tarihten itibaren çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Öncelikle pandemi ile mücadelede tarla, bağ, bahçe, ahır ve işyerlerinde denetimlerini yapan ve canını dişine takarak çalışmaya devam eden mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Muğla Covid-19 virüsü ile mücadelede bir iş birliği ve güç birliği içerinde ortak bir tavır sergiliyor. Bu işbirliğinin içerisinde başta sayın Valimiz Esengül Civelek olmak üzere, İl Jandarma Alay Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aynı zamanda Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete'ye, Ak Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan'a ve Mehmet Yavuz Demir'e yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

21 Nisan 2020 tarihi itibari ile üretimin aksamadan devam ettiğine dikkat çeken Saylak, "Üreticilerimizin faaliyetlerinin aksamaması için gerekli özeni gösteriyoruz. Bunun için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli beye çok teşekkür ediyorum. Bu projemizle de; pandeminin mağdur ettiği iki sektörde, özellikle ilimizin de en güçlü olan sektörlerinden biri olan su ürünleri sektörüne destek olmak amacıyla, 3-5 Nisan tarihleri arasında çipura-levrek ve sonrasında yerli gökkuşağı alabalığı olan somon ucuz fiyatlarda marketlerde satışa sunuldu. Bir diğer sektör olan, şu anda da üretim fazlası olan süt ve süt ürünleri üretimi sektöründe de, otel ve restoran zincirlerinin kapalı olması sebebiyle üreticiler ürünlerini depolamaya başladı. Depolanan sütlerin 10 bin litresini ambalajlı olarak, Vefa Destek Grubu aracılığı ile 65 yaş üstü kalsiyum tüketimine ihtiyacı olan büyüklerimize, 18 yaş altı çocuklarımıza ulaştırıp üreticilerimize destek olmak amacıyla buradayız" dedi.

Cumhuriyetimizin 100. yılını çocuklarla birlikte kutlamak için projeler hazırladıklarını fakat salgın nedeniyle gerçekleştiremediklerini de dile getiren Saylak, "İnşallah önümüzdeki sene sağlıklı bir şekilde daha güzel projelerle birlikte olacağız. Ayrıca Bakanlığımızdan üreticilerimize destek devam ediyor. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların sağlıklı şekilde kayıt altına alınabilmeleri için takılması zorunlu olan ve ücreti bugüne kadar hayvan sahipleri tarafından ödenen elektronik kulak küpeleri bundan sonra ücretsiz takılacak. Yetiştiricilerimize hayırlı olsun. Bunun yanında önümüzdeki zamanlarda baklagil açığı yaşanmaması açısından, önümüzdeki günlerde Menteşe, Kavaklıdere ve Ula'da ekilip dikilmeyen alanlarda, Bakanlığımızdan ilimize 1 ton kuru fasulye, 1 ton nohut tohumu temin edilerek ekilmeyen alan kalmayacak diyorum. Sözlerimi bitirirken üreten çiftçimizin yanında 7/24 yanında olacağımızı bir kez daha yinelemek istiyorum. Siz evde kalın biz sizin için üretmeye devam ediyoruz. Biz bize yeteriz Türkiyem" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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