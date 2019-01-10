Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arpacı, mesajında, 10 Ocak 1961'de 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarının haklarını düzenleyen ve Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen günün hep birlikte kutlandığını belirtti.

Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birinin de bağımsız basın olduğunu aktaran Arpacı, şunları kaydetti:

"Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanlarımız, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım."

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği

Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği'nce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ocak 1961'deki hak ve kazanımlardan biraz daha uzaklaşılan bir çalışan gazeteciler günü kutlandığı savunuldu.

Gazetecilere verilen haklardan uzaklaşıldığı iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik anlamdaki kazanımlar o günlerle kıyaslanamaz bile. 'Şunları yazarsam başıma bir şey gelir mi?' kaygısı meslektaşlarımızın önemli bir kesiminde vardır. Basın özgürlüğü sıralamasına bakmamız bile Türk basınıyla ilgili bize bir fikir verecektir. Sadece eleştiri yazan meslektaşlarımız özgürlüklerini kısıtlayan cezalar almaktadır. Ama umutsuzluğa yer yok, Türk basını bir çıkış yolu bulacaktır. Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği'nin bu konuda görüşü nettir. Geçen yıllar söyledik, yine söylüyoruz, yeni 10 Ocaklar yaratacağız."

Kaynak: AA