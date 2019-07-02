10. İstanbul Opera Festivali başladı

10. İstanbul Opera Festivali başladı

- Opera'dan görüntüle İSTANBUL - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul'un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği Uluslararası 10'uncu İstanbul Opera Festivali başladı.

- Opera'dan görüntüle İSTANBUL - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul'un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği Uluslararası 10'uncu İstanbul Opera Festivali başladı. Festival açılışı "Turandot" operasıyla Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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