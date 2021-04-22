10.Gün iftar menüsü! 22 Nisan Perşembe 2021 Ramazan iftar menüsü

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının onuncu iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olac

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının onuncu iftarı yapılacak. İftarda ne pişirsem düşüncesinde olanlar için sağlıklı iftar menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için iftarda yediklerinize dikkat etmelisiniz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

10.GÜN İFTAR MENÜSÜ

- Fırında Tavuk Pirzola

- Soğanlı Arpa Şehriye Pilavı

- Semizotu Salatası

- Pancake Pasta

FIRINDA TAVUK PİRZOLA

Fırında Tavuk Pirzola için gerekli malzemeler

- Kişi sayısı kadar tavuk pirzola

- Tavukları soslamak için;

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 diş sarımsak

- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

- 1 çay kaşığı kimyon

- Tuz, karabiber

Fırında Tavuk Pirzola yapılışı;

- Öncelikle tavukları soslayın ve 1 saat buzdolabında bekletin. (mecburi değil ama dinlenmiş soslu tavuk daha lezzetli oluyor.)

- Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

SOĞANLI ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Soğanlı Arpa Şehriye Pilavı için gerekli malzemeler

- Arpa şehriye

- Zeytin yağı

- Soğan

- Kırmızı toz biber

- Tavuk suyu

- Sıcak su

- tuz

Not: Malzeme miktarını kişiye göre ayarlayabilirsiniz.

Soğanlı Arpa Şehriye Pilavı yapılışı;

- Öncelikle soğanları yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ile tencerede kavurun.

- Ardından kırmızı toz biberi, arpa şehriyeleri ekleyin ve kavurun.

- Üzerini geçecek kadar suyu ekleyin. (2 bardak tavuk suyu ve kalanı normal sıcak su)

- Kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun!





PANCAKE PASTA

Hem fit hem lezzetli bir pasta isteyenlere harika bir tarif. İftardan sonra yapabileceğiniz çok pratik ve hafif bir tatlı.

Pancake Pasta için gereken malzemeler

- 2 yumurta

- 1 su bardağı süt

- 1,5 su bardağı tam buğday unu

- 2,5 yemek kasığı dut kurusu (robottan geçirilmiş¸ haliyle)

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya (isteğe bağlı)

- muz

Kreması için;

- 2 su bardağı süt

- 1,5 yemek kasığı mısır nişastası

- 1 yemek kasığı tam buğday unu

- 1 yemek kasığı labne

- 2 yemek kaşığı bal

Pancake Pasta yapılışı;

-Öncelikle işe kremayı yapmakla başlayın.

-Krema ic¸in; labne ve bal hariç¸ diğer malzemeleri bir tencerede karıştırın sonra ocağa koyun ve puding kıvamına gelene dek pişirin.

- ılıyan kremaya labne ve balı ekleyin buzdolabında bekletin

- Şimdi pancakeleri yapmaya başlayabilirsiniz.

- Pancake için bütün malzemeleri karıştırın.

-Isıtıp hafif yağladığınız tavada boy boy olacak şekilde pancakeleri pişirin(boy boy olması zorunlu degˆil ama daha estetik duruyor:)

- pişen pancakelerin bira soğumasını bekleyin.

- ardından pancake- krema-muz olacak şekilde üst üste dizim yapın

- en son basamakta şeker ilavesiz çikolatayı eritip ekleyin.

- üzerini de biraz Antep fıstığı ile süsleyin ve hazır.

Afiyet olsun!