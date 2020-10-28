1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor
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1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor

28.10.2020 08:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 08:13
1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor

ANTALYA'da üretici Olcay Kaplan (38), hasat sırasında diğerlerinden daha büyük narı görünce şaşırdı.

ANTALYA'da üretici Olcay Kaplan (38), hasat sırasında diğerlerinden daha büyük narı görünce şaşırdı. Kaplan'ın tarttığı nar, 1 kilo 649 gram geldi.

Aksu ilçesinde 15 yıldır tarımla uğraşan Olcay Kaplan, işçileriyle beraber nar hasadına başladığnda, kopardıkları 4 meyvenin diğerlerinden daha iri ve büyük olduğunu fark etti. Terazinin başına geçen Kaplan, tarttığı narların 1 kilogram 649 gram, 1 kilo 474 gram, 1 kilo 450 gram ve 1 kilo 385 gram geldiğini tespit etti. Bu büyüklükteki narlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kaplan, en büyük ve ağır nar araştırması yaptı. 170 dönüm üzerinde yılda yaklaşık 200 ton nar üretimi yapan Kaplan, 2017 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1 kilogram 260 gramlık nar olduğunu öğrendiğini, kendi bahçesinden hasat edilen narın ise ondan daha büyük ve ağır olduğunu ifade etti.

1 KİLO 649 GRAMLIK NARHer sene hasat sırasında en ağır narları ayırdıklarını söyleyen Olcay Kaplan, "Ürünlerimizi hasat etmeye başladık. Normalde bir adet narımız ortalama 300 gram geliyordu ama bu seneki en büyük narımız 1 kilo 649 gram geldi. Tamamen kalıntısız, iyi tarım uygulamaları sertifikalı, doğal yöntemlerle yaptığımız tarımla birlikte böyle bir ürünü elde ettik" dedi.

'SURUÇ'TAKİ NARDAN 400 GRAM DAHA AĞIR'2017 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir narın 1 kilo 260 gram ölçüldüğünü tespit ettiklerini belirten Kaplan, "Bizim narımız o nardan 400 gram daha ağır. Ürünlerimizin yüzde 60'ı ihracata gidiyor. Yüzde 40'lık dilim ise iç pazara yönlendiriliyor. Narlarımız, yaklaşık 16 ülkeye ihraç ediliyor. Diğer narlarımız 300 gram gelirken, bu narımız 1 kilo 649 gram geliyor" diye konuştu.

Ekonomiye katkı verdiklerini de sözlerine ekleyen Olcay Kaplan, "Böyle bir narı doğal şartlarda üretmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Kendimizi daha da geliştirerek üretime devam edeceğiz" dedi.


1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor
1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor
1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor
1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor
1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor
1 kilo 649 gramlık nar, görenleri şaşırtıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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