1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor
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1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor

21.11.2020 12:16 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:23
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlıyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlıyor.

1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan zorunluğu kış lastiği uygulaması ile birlikte araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Nevşehir'de rot balans ve kış lastiği değiştiren Mehmet Sağlamer, 1 Aralık öncesinde kış lastiği değiştirme yoğunluğunun başladığını ifade ederken ancak çok kişinin ise kar yağışını beklediklerini söyledi. Sağlamer, "Kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihinde başlayacak olmasından dolayı lastik yoğunluğumuz başladı. Ama milletimiz kar yağışını bekliyor. Kar yere düşmeden araçlarının lastiklerini değiştirmeye gelmiyor. En kısa zamanda gelerek lastikleri yumuşakken lastik ayarlarının daha güzel olması için şimdiden araç sürücülerini lastik değiştirmeye davet ediyoruz. Ama vatandaşlarımızda lastiklerini şimdiden değiştirirlerse lastiklerinin eskiyeceğini düşünüyor. Ama hava sıcaklıklarının 7-8 derecenin altına düşmesinin ardından lastiklerine bir şey olmayacağını halen çözmüş değiller. Kış lastiği taktıracak sürücülerin çok geç kalmamalarını 1 Aralık tarihini beklememelerini istiyoruz. Şimdiden herkesin lastiklerini değiştirmelerini isteriz" diye konuştu.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek. - NEVŞEHİR

1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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