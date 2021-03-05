05 Mart 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
05 Mart 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
00:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
03:00 Süper Lig
03:45 Maç Saati
05:15 1. Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
10:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
11:00 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
12:00 Maç Saati
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz
14:00 beIN Manşet
14:00 Maç Saati
14:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
15:00 1. Lig
15:00 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
16:45 Süper Lig
17:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
17:00 Sanal Direktör
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig Kısa Özet
18:00 Süper Lig
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Gamer
19:00 Fenerbahçe - FTA Antalyaspor
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:45 Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - FTA Antalyaspor
20:00 Taraftar
21:00 Sanal Direktör
21:00 Süper Lig
22:00 Futbolun Şehirleri
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Süper Lig Maç Özetleri
23:00 Gamer
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
Kaynak: InterSinema.com