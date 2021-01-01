01 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
01 Ocak 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Bir Zamanlar Yeni Yıl Özel
02:00 2020 Almanak
02:00 Aktüel Futbol
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:00 Bir Zamanlar Yeni Yıl Özel
04:25 Almanya Bundesliga Özetler
04:50 Takvim Yaprakları
04:55 Futbol Anadolu
05:30 Süper Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Borussia Dortmund - Bayern Münih
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:15 Süper Lig Goller
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:50 TFF 1. Lig Goller
09:55 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Hava Durumu
18:55 İstanbulspor A.Ş. - Adana Demirspor
19:00 Başlama Vuruşu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
21:00 Futbol Aklı
21:00 Spor Akşamı
22:00 2020 Almanak
22:30 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com