Zorlu Kayseri deplasmanında geri dönüş! Alanyaspor zirveye oynuyor - Haberler

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Zorlu Kayseri deplasmanında geri dönüş! Alanyaspor zirveye oynuyor

Haberler.com - Spor
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Zorlu Kayseri deplasmanında geri dönüş! Alanyaspor zirveye oynuyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Alanyaspor, geriye düştüğü maçta sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrılmayı başardı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Oğuz Aydın ve 83. dakikada Eren Yardımcı kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 33. dakikada Bertolacci'den geldi.

Zorlu Kayseri deplasmanında geri dönüş! Alanyaspor zirveye oynuyor

ALANYA ZİRVEYE OYNUYOR

Kayserispor bu sonuçla 37 puanda kaldı. Alanyaspor ise puanını 46'ya çıkardı. Kayserispor gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu Kayseri deplasmanında geri dönüş! Alanyaspor zirveye oynuyor

KARAMAN KIZARDI

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, itirazlardan dolayı 90+4'te kırmızı kart gördü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar maçın ardından TFF'yi istifaya davet etti.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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