Zorlu Enerji'nin Eskişehir Ofisi, Türkiye'nin ilk iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesini...

10.09.2019 11:24

Zorlu Enerji, Eskişehir'deki perakende satış faaliyetleriyle, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonlu ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001: 2018) belgesini almaya hak kazandığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; Türkiye'de ilk kez bir enerji şirketi tarafından alınan belge aynı zamanda elektrik sektöründe dünya çapında bir ilk olma özelliği taşıdığı kaydediliyor.



Zorlu Enerji, Eskişehir'deki perakende satış faaliyetleriyle, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini koruma noktasında da uluslararası standartları yakaladığını belgelediğini açıkladı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yaptığı araştırmaya göre dünyada yıllık 340 milyon iş kazası ve 160 milyon mesleki hastalık vakası ortaya çıkıyor. Tüm dünyada ve ülkemizde (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) önemli şekilde regüle edilen bir alanda vakaların bu denli çok olması, sadece düzenlemelerin yeterli olmayabileceğini, düzenlemelerin yanı sıra bir sistem ile desteklenmesi gerektiğini gösteriyor. Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından ilk olarak Mart 2018 yılında yayınlanan ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG) bu noktada önem kazanıyor.



İki ayrı denetim



Zorlu Enerji, Eskişehir'deki perakende satış ofisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi alt yapısının geliştirilmesine Ocak 2019 tarihinde başlayarak, diğer yönetim sistemi standartlarıyla (çevre yönetim sistemi, kalite yönetim sistemi) entegre bir sistem oluşturdu. İş sağlığı ve güvenliğini kapsayan durum takibi aylık olarak gerçekleştirildi ve çalışanların farkındalığı artırılarak standardın gereklilikleri yerine getirildi. Perakende satış ofisi için belgelendirme denetimine başvuru yapan şirket, Haziran 2019'da iki ayrı denetimden geçti. Şirketin yasal mevzuata, sözleşmelere, dokümantasyona ve standarda uyumuna bakıldığı sürecin sonunda Vericert belgelendirme firması tarafından belgelendirilen Zorlu Enerji'nin Eskişehir'deki perakende satış ofisi Türkiye enerji sektöründe TÜRKAK'tan akredite ISO 45001: 2018 İSG Yönetim Sistemi sertifikasına'na sahip ilk kuruluş olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA