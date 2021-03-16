Zorlu Enerji "eCharge4Drivers" projesi kapsamında AB'den hibe desteği alacak

Zorlu Enerji, dahil olduğu"eCharge4Drivers" projesi ile Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe desteği alacak.

Zorlu Enerji, dahil olduğu"eCharge4Drivers" projesi ile Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe desteği alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, elektrikli otomobil şarj istasyonları ağı Zorlu Energy Solutions (ZES) ve saatlik elektrikli araç kiralama platformu "electrip" markalarıyla eCharge4Drivers projesinin ortakları arasında yer alıyor.

11 Avrupa ülkesinden Zorlu Enerji'nin de aralarında bulunduğu 32 ortakla yürütülen "eCharge4Drivers" projesi, şehirlerde ve şehirlerarası yolculuklarda elektrikli otomobil şarj deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, şarj seçenekleri, mobilite ve park alışkanlıkları konularındaki beklentiler doğrultusunda, şehirlerde ve Trans-Avrupa Ulaşım Ağı'nın da dahil olduğu Avrupa'daki 10 alanda pilot projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Avrupa genelinde elektrikli otomobillere geçişi hızlandırmayı ve kullanıcılara gelişmiş bir elektrikli otomobil şarj deneyimi sunmayı amaçlayan projeye, Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında AB tarafından 4 yıl süreyle 14 milyon avroluk destek sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, dijital dönüşümün 2050'ye kadar sıfır karbon hedefinin temel ihtiyaçlarından olduğunu belirterek, "Elektrifikasyon önümüzdeki dönemin en önemli konularından biri olacak. Biz de Türkiye'de ve Avrupa'da elektrikli otomobil devinimini hızlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ZES ve electrip markalarımızla dahil olduğumuz eCharge4Drivers projesinin AB'den destek alması, bu yolda doğru adımlar attığımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Zorlu Enerji, AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 Programı kapsamında 8 ayrı projeyle 4 milyon avrodan fazla fon almaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı