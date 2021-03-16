Zorlu Enerji "eCharge4Drivers" projesi kapsamında AB'den hibe desteği alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zorlu Enerji "eCharge4Drivers" projesi kapsamında AB'den hibe desteği alacak

16.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:16
Zorlu Enerji

Zorlu Enerji, dahil olduğu"eCharge4Drivers" projesi ile Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe desteği alacak.

Zorlu Enerji, dahil olduğu"eCharge4Drivers" projesi ile Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından hibe desteği alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, elektrikli otomobil şarj istasyonları ağı Zorlu Energy Solutions (ZES) ve saatlik elektrikli araç kiralama platformu "electrip" markalarıyla eCharge4Drivers projesinin ortakları arasında yer alıyor.

11 Avrupa ülkesinden Zorlu Enerji'nin de aralarında bulunduğu 32 ortakla yürütülen "eCharge4Drivers" projesi, şehirlerde ve şehirlerarası yolculuklarda elektrikli otomobil şarj deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, şarj seçenekleri, mobilite ve park alışkanlıkları konularındaki beklentiler doğrultusunda, şehirlerde ve Trans-Avrupa Ulaşım Ağı'nın da dahil olduğu Avrupa'daki 10 alanda pilot projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Avrupa genelinde elektrikli otomobillere geçişi hızlandırmayı ve kullanıcılara gelişmiş bir elektrikli otomobil şarj deneyimi sunmayı amaçlayan projeye, Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında AB tarafından 4 yıl süreyle 14 milyon avroluk destek sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, dijital dönüşümün 2050'ye kadar sıfır karbon hedefinin temel ihtiyaçlarından olduğunu belirterek, "Elektrifikasyon önümüzdeki dönemin en önemli konularından biri olacak. Biz de Türkiye'de ve Avrupa'da elektrikli otomobil devinimini hızlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ZES ve electrip markalarımızla dahil olduğumuz eCharge4Drivers projesinin AB'den destek alması, bu yolda doğru adımlar attığımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Zorlu Enerji, AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 Programı kapsamında 8 ayrı projeyle 4 milyon avrodan fazla fon almaya hak kazandı.

Zorlu Enerji 'eCharge4Drivers' projesi kapsamında AB'den hibe desteği alacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ayşe Keşir Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zorlu Enerji "eCharge4Drivers" projesi kapsamında AB'den hibe desteği alacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:17:27. #1.15#
title