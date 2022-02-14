Zonguldakspor Kömürspor'dan Ankara Demirspor'a sert tepki

ZONGULDAK (DHA) - Zonguldak Kömür spor Yönetim Kurulu, hafta sonu oynanan Ankara Demir spor karşılaşması sonrasında, bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankarademir spor Teknik direktörü ve bazı oyuncularının suçlayıcı paylaşımları sonucunda bir açıklama yaptı. Böyle davranarak Ankara Demir spor teknik direktörü ve futbolcularının kariyerlerini yükseltemeyeceklerine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi.

"Öncelikle emeğin başkenti Zonguldak, aynı zamanda centilmenliğin ve fair-play ruhunun tüm unsurlarıyla sahalara yansıdığı, sporseverliğin de başkentidir. İlgili maçta, maç özeti ayrıntılı incelediğinde de görüleceği üzere, Ankarademirsporlu oyuncuların, kendilerini saha içinde yere bıraktığı her an, takımımız topu dışarı atmış, takımımızın gol pozisyonu yaşayabileceği en az 4-5 pozisyonda fair play ruhunu sahaya yansıtmıştır. Ancak tarafımızın oyuncusu yerde iken, bir çok

Bu itibarla; Takımımızın adını içeren ve tarihe adını şampiyonluklarla yazdırmış teknik direktörümüz hakkında yapmış olduğunuz soyut iddialara dayalı paylaşımların, tarafınıza bir şey kazandırmayacağını, maçların sahada kazanılacağını, takımımıza yapılan sözlü-yazılı her hangi bir saldırıya nasıl sessiz kalmadıysak, bu hafta yaşanılan bu duruma da sessiz kalamayacağımızı, hatırlatırız."

Demirören Haber Ajansı - Spor