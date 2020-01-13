Zonguldaklı Milli futbolcu Ece Türkoğlu;

13.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:06

Kdz.Ereğli Belediyespor'da futbola başlayan ve Amerika'da futbol takımına transfer olan milli futbolcu Ece Türkoğlu, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın manevi babası olduğunu açıkladı.



Ereğli Belediyespor Kadın takımında futbola başlayan, Amerika Kolej Ligi ekibi Old Dominion Üniversitesi'nin kadın futbol takımına transfer olan ve aynı zamanda futbol eğitimi alan Milli Futbolcu Ece Türkoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.



'Kimse kızını futbola vermiyordu'



Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, ziyarette Ece Türkoğlu'nun başarı hikayesiyle gurur duyduğunu söyleyerek, "Kız futbol takımı çalışması Kaptaş Köyü'nde 2005'de Şalvarspor Alyazmalıspor maçıyla başladı. O dönem Arnavutluk ve Türkiye'nin kadın ligi yoktu. UEFA'dan öyle bir uyarı gelmiş sanırım. Federasyondan beni aradılar, Şalvarspor - Alyazmalıspor maçı gündem olmuştu. Tüm Türkiye duymuştu. Federasyondan teklif geldi; 'Acil ligi kurmamız gerek. Sizin lige takım kurmanızı istiyoruz' dediler. Biz de yola çıktık. O dönem en büyük sıkıntımız ailelerin kız çocuklarını futbola vermek istememeleri oluyordu. Ailelerle tek tek konuştum. Bakın kızlarımız bu takımda oynarsa Milli Takıma seçildiklerinde burs alacaklar. Takımlardan transfer teklifleri gelecek. Milli formayı giydiklerinde sınavsız üniversiteye gidecekler, şeklinde bilgiler verdik. Kızlarımızın takıma katılmasını sağladık. Ereğli Belediyespor'dan bugüne kadar 32 kızımız Milli Takıma gitti, bazı takımlardan transfer teklifleri aldılar" diye konuştu.



Başkan Posbıyık; 'Altyapı önem veriyoruz'



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, altyapıya önemi belirterek, "Milli Takıma giderek Beden Eğitimi öğretmeni olan 15 kızımız var. Ece'ye de teklif geldi ve bugün Amerika'da hem futbol oyuyor hem burslu olarak eğitim görüyor. Ece'yle gurur duyuyoruz. Bu işte önemli bir payım olduğu için çok mutluyum. Bugüne kadar katkısı olan tüm antrenörlerimize, yöneticilerimize ve kızlarımıza destek olan velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün Ebru gibi, Berna gibi ve ismini sayamadığımız birçok kızımız bizi gururla temsil ediyor. Onların başarılarını duydukça gururlanıyorum. Şimdi; kız futbol takımında yeniden bir yapılanmaya girdik. Yeni Eceler, Ebrular, Bernalar yetiştirmek için altyapıya önem veriyoruz. Eskiden olduğu gibi güzel neticeler alacağımıza, pek çok kızımızın hayatını değiştireceğimize inanıyorum" dedi.



"Halil Posbıyık manevi babamız"



Ece Türkoğlu da Başkan Posbıyık'ın çabasıyla kurulan kadın futbol takımı sayesinde bugün Amerika'da futbol oynama şansı yakaladığını belirterek; "Halil Posbıyık başkanımız bizim manevi babamız. Kendisinin kurduğu kız futbol takımı sayesinde Çayırlı Köyü'nden çıkıp bugün Amerika'da hem futbol oynuyorum hem eğitimimi sürdürüyorum. Onlara nasıl ve nerede futbola başladığımızı anlatıyorum.Yüzde yüz burslu eğitimimi sürdürüyorum. Bir taraftan Ereğli'yi, takımımızı takip ediyorum. Başkanımız Posbıyık'ın benim gibi bir çok arkadaşımızın hayatına dokunması söz konusu. Bir çoğu öğretmen oldu. Hala futbol oynayanlar, başka takımlara transfer olanlar var. Bunun arkası gelecek. Biz örnek olmak istiyoruz. Başkanımıza ve kulübümüze bize emeklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyorum" dedi.



Ziyaret sırasında Ece Türkoğlu'na, Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi ve Ereğli Belediyespor Kulübü As Başkanı Sertan Kuzu ile kulüp antrenörlerinden Ercan Yaman eşlik etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA