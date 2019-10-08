Zonguldak'tan kısa kısa

08.10.2019 15:52

Zonguldak'ta dik yamaçta bulunan kaya, ekipler tarafından kontrollü olarak düşürüldü.

Zonguldak-Ereğli kara yolundaki dik yamaçta bulunan kaya, tehlike oluşturması nedeniyle çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda kayanın düşürülmesi için trafik kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Ekipler tarafından daha sonra tehlike oluşturan kayanın kontrollü olarak düşürülmesi sağlandı.

Kaya, iş makineleriyle yol kenarına alınmasının ardından ulaşım normale döndü.

Hayırsever iş adamı ilkokula Z kütüphane kazandırdı



Çaycuma ilçesinde hayırsever iş adamı tarafından İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'na yapılan Z kütüphane ve oyun alanının açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Muharrem Coşgun açılışta yaptığı konuşmada, çocukların faydalanabileceği bir ortam oluşturulduğunu belirterek, böyle eserlerin devamını dilediğini ifade etti.

Daha sonra hayırsever iş adamına teşekkür plaketi takdim edildi.

"Halk Günü" toplantısı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Halk Günü" toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.



Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her hafta salı ve perşembe günleri vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, vatandaşları tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Geleneksel hale gelen halk günü toplantısında talep ve şikayetlerini iletme fırsatı bulan vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA