Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 3'ü tutuklandı

15.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:54
Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Zonguldak'ta son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak'ta son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkez, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, son 10 günde düzenlenen 18 operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, 302 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 770 lira, 2 silah ve 49 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla 23'ü ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:57:35. #1.15#
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