Zonguldak'ta kısıtlama saatinde kahvehanede yakalanan 23 kişiye para cezası kesildi
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Zonguldak'ta kısıtlama saatinde kahvehanede yakalanan 23 kişiye para cezası kesildi

19.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:13
Zonguldak'ta kısıtlama saatinde kahvehanede yakalanan 23 kişiye para cezası kesildi

??????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3'ü iş yeri sahibi 23 kişiye para cezası uygulandı.

??????? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 3 kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3'ü iş yeri sahibi 23 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağlıca köyünde devriye sırasında üç kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.

Ekipler, 3 işletme sahibine kısıtlama saatinde iş yerinin açık olmasından 10 bin 407 lira, kahvehanelerde bulunan iş yeri sahipleri de dahil 23 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 821 lira olmak üzere toplamda 20 bin 228 lira idari para cezası verildi.

İş yerleri hakkında da tutanak tutuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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