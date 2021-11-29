Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta bir evin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında bir evin çatı katında zarar oluştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında bir evin çatı katında zarar oluştu.

Yalnızçam köyünde Nazım Kaman'a ait iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale etti.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Evin çatısının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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