Zonguldak'ta ağabeyi ve yengesini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silahlı kavgada ağabeyi ve yengesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silahlı kavgada ağabeyi ve yengesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Saltukova beldesi Düz Mahallesi'nde önceki gün çıkan kavgada ağabeyi M.Ö. ile yengesi A.Ö'yü silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
M.Ö. ile A.Ö'nün Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri