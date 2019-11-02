Zonguldak iş güvenliği ve sağlığına uymayan maden ocaklarına ceza

02.11.2019 15:20

İş güvenliği ve sağlığına uymayan maden ocaklarına ceza

Zonguldak'taki maden ocaklarında, 2019 yılının ilk 9 ayında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymayan 1 iş yerinde üretim durduruldu, kamuya ait bir kömür ocağı ile özel firmaya ait 11 kömür ocağına toplam 1 milyon 213 bin 701 lira para cezası uygulandı. 2015-2018 yılları arasındaki denetimlerde ise toplam 7 milyon 844 bin 652 lira para cezası kesildi.

Türkiye'nin en büyük taş kömürü havzası Zonguldak'ta, maden ocaklarında meydana gelen göçük ve iş kazalarında çok sayıda işçi yaşamını yitiriyor. Maden ocaklarında, 2014'ten 2019'un Ekim ayına kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında 60 maden işçisi yaşamını yitirdi. İşçilerin 28'si özel maden şirketlerinde, 20'si ise kaçak işletilen ocaklarda yaşamını yitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, iş kazalarının önüne geçilmesi için işverenlerin yasalarda belirtilen şartlarda çalışmalarını sürdürmesi için denetimler yapıyor. 2019 yılının ilk 9 ayında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymayan 1 iş yerinde üretim durduruldu, kamuya ait bir kömür ocağı ile özel firmaya ait 11 kömür ocağına toplam 1 milyon 213 bin 701 lira para cezası uygulandı.

2015-2018 YILLARINDAKİ DENETİM SONUÇLARI

2015 yılında iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan denetimlerde kamuda 4, özel sektörde ise 16 işletmede geçici olarak üretim durduruldu. Kamuda yapılan denetimlerde 16 iş yerine 2 milyon 326 bin 953 lira, özel işletmelerde 80 iş yerine de 915 bin 21 lira ceza uygulandı. İşçilerin sosyal hakları ve çalışma koşullarının denetlenmesi yönünde yapılan çalışmada ise 12 özel şirkete 759 bin 791 lira idari para cezası kesildi.

Müfettişler, 2016 yılında yapılan denetimlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden 5 özel şirket işletmesinde üretim durduruldu. Aynı gerekçeyle kamuda 7 iş yerine 1 milyon 374 bin 918 lira, 15 özel işletmeye 348 bin 814 lira para cezası kesildi. Sosyal haklar ve çalışma koşullarıyla ilgili denetimde ise 8 özel iş yerine 420 bin 439 lira ceza uygulandı.

2017 yılında ise özel sektörde 13 firmada geçici olarak üretim durduruldu. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uymayan kamuya ait 5 iş yerine 1 milyon 252 bin 808 lira, 15 özel sektör işletmesine ise 460 bin 247 lira ceza uygulandı. Çalışma koşulları ve sosyal haklar denetiminde ise 1 özel sektör şirketine 14 bin 702 lira ceza kesildi. 2018'de ise kamuya ait 7 işletmeye 505 bin 891 lira, 10 özel firma işletmesine ise 660 bin lira ceza kesildi. 2018 yılında, sosyal haklar ve çalışma koşullarıyla ilgili denetimde ise ceza kesilen işletme olmadı.

Kaynak: DHA